馬雲又傳出消息 獲聘日本東京學院客座教授

繼馬雲獲聘香港大學榮譽教授後，日本東京大學在周一（1 日）發布消息：聘請馬雲為東京學院客座教授，專業是「可持續性農業、糧食生產」。

據《路透》報導，東京大學官網的消息顯示，馬雲的任期從今年 5 月開始到 10 月 31 日結束，但東京大學表示合約可按年度續簽。

東京學院表示，期待馬雲在三個方面做出貢獻：為東京大學的主要研究課題提供建議和支持；與東京大學的研究人員展開聯合研究，特別是在可持續農業和糧食生產領域；與東京大學師生分享他在創業、企業管理、創新等方面的豐富經驗。

東京學院成立於 2019 年，旨在為東京大學與海外研究人員和研究機構之間提供連接平台。

4 月 21 日，香港大學也在官網發布消息，聘請馬雲為榮譽教授，聘期三年。官網顯示，馬雲成為該學院的「管理與商業策略」榮譽教授。馬雲公益基金會表示，這項工作與馬雲的創業經歷和理念高度契合。

馬雲公益基金會說，馬雲接受過四年的師範體系教育，當過六年大學教師，對校園滿懷感情、對教育抱有熱情，一直樂於和年輕人分享他的創業經驗。時隔三十年重回校園，他會和師生一起展開對教育、企業創新等領域的思考和研究。

馬雲也曾在 2018 年獲香港大學名譽社會科學博士。他在致辭時說：「這是個古老、隆重的儀式，我非常感動。我大學考了三次，做夢也沒想到有一天可以成為博士。所以，我的故事告訴大家，如果你今天考試考得不怎樣，沒關係，也許二十年後，一所像香港大學這樣的好學校等著你。」

就是在這次致辭中，馬雲留下一句廣為流傳的話：「企業家和錢打交道。但我認為真正的企業家能賺錢，但不是為了賺錢。100 萬的時候錢是你的錢，1,000 萬的時候錢已經開始帶來麻煩，1 個億的時候已經不是你的錢，是社會對你的信任，讓你去用好這筆錢。」

公開資料顯示，馬雲於 2013 年宣布不再擔任阿里巴巴 (BABA-US) 執行長，於 2019 年卸下董事局主席職務，並在退休演講中表示，希望換個江湖見。