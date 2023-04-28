外資中止連9賣敲進欣興、金融股 狙擊面板三虎11萬張

台股今 (28) 日在權王台積電拉抬下，指數反彈大漲 167.69 點，收在 15579.18 點。外資中止連 9 賣，買超台股 6 億元，敲進欣興近 3 萬張，同步鎖定金融股；另外調節面板三虎 11 萬張，以及晶圓代工、記憶體等電子指標股。

三大法人今日同步站在多方，外資轉買 6 億元、投信買超 19.65 億元、自營商買超 13.72 億元，三大法人合計買超 39.38 億元。期貨方面，外資淨多單增加至 12753 口。

觀察外資今日操作，買超欣興最多，近 3 萬張，其他電子股包含宏碁 1.5 萬張、鴻海 6247 張、南亞科 2991 張；金融股也加碼持股，彰銀 1.2 萬張、中信金 6702 張、富邦金 6448 張、臺企銀 5913 張、台新金 5829 張。

外資也敲進多檔 ETF，包括元大滬深 300 正 2 約 1.6 萬張、復華富時不動產約 1 萬張、富邦恒生國企正 2、中信中國 50 正 2。另外，華新、健喬等也受青睞。

外資賣超方面，減碼面板雙虎最多，友達 5.7 萬張、群創 5.3 萬張，記憶體族群的華邦電 1.3 萬張、旺宏 4383 張，晶圓代工也遭狙擊，聯電近 8000 張、力積電逾 6000 張。

其餘遭減碼個股還有華南金 6895 張、合勤控、泰詠、台泥、榮剛、長榮、聯亞等。

投信買超前十名分別為力積電、開發金、漢翔、欣興、緯創、全新、中華、華新、宏碁、聯發科；賣超前十名分別為友達、力成、頎邦、南茂、天鈺、日月光投控、晶豪科、采鈺、新唐、中磊。