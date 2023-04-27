第1季專利申請 台積電752件連4年稱雄

根據經濟部統計，今 (2023) 年第 1 季我受理專利申請合計共 17226 件、年減 2%，其中發明專利部分，台積電 (2330-TW) 申請 752 件，連續 4 年持續高居本國人之首，外國法人則以應用材料以 182 件高居外國人之冠。

根據經濟部統計，本國發明專利前 10 大申請人，台積電申請 752 件，連續 4 年高居第 1；聯發科 (2454-TW) 則以 146 件居次；面板廠群創 (3481-TW) 則以 101 件首度突破百件，並創單季歷史新高。

外國人前 10 大申請人中，美國應用材料以 182 件，在歷經 9 年後重返第一；中國大陸的西安奕斯偉 (127 件)、美國元平台技術 (90 件)，分別位居第 6 及第 7 位，均為史上最佳，南韓韓領 (67 件) 增加 168%，成長最快。

根據統計，第 1 季本國人發明專利件數，企業 3817 件、研究機構 83 件較去年同期分別成長 2%、9%。

在企業發明專利件數部分，大型企業 3162 件由負轉正，中小企業 655 件則有下滑現象；大專校院部分，成大及陽明交大同為 26 件，併列第一。

另外，長庚科大 15 件高居私立學校之冠，件數增加 275%，成長最為迅速。在研究機構部分，以工研院 42 件領先其他申請人；此外金融三業 34 件下降 3%，其中又以兆豐銀 6 件居冠。

在商標申請部分，商標受理申請 21494 件，但因去年同期基期較高，導致件數下滑 4%，其中本國人 16750 件及外國人 4744 件的件數均為負成長。

統計本國前 10 大申請人的件數大多呈現正成長，其中統一企業以 102 件蟬聯冠軍，另有半數申請人上年同期並未申請。

在外國人商標申請，以中國大陸 1099 件居冠。前十大申請人件數一致呈現正成長，由中國大陸上汽通用五菱汽車 84 件奪冠，另有多達 7 個申請人上年同期並未申請。