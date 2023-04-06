蘋果專利顯示HomePod將配攝像頭、聯邦快遞重組計畫！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 30 分)

■ 道瓊指數：上漲 2 點，漲幅 0.01% 至 33658。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -20.25，跌幅 -0.15% 至 13059.50。

■ 標普 500 指數：下跌 -1.75，跌幅 -0.04% 至 4115.50。

【今日總經數據】美國初領失業金、美國 EIA 汽油庫存變化 。

美國 2 月 PCE 指數月增率自 0.6% 降至 0.3%，YOY 自 5.3% 降至 5%，核心 PCE 月增率自 0.5% 降至 0.3%，低於市場預期的 0.4%，YOY 自 4.7% 降至 4.6%，為 2021 年 10 月以來的低點。能源價格月度降幅 0.4%，食品價格上漲 0.2%，商品價格上漲 0.2%，服務價格上漲 0.3%，通膨超預期降幅，讓市場預期今年底通膨年增率有機會低於 4%。

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二、美股盤前關注重點

1. 聯邦快遞重組計畫，合併旗下 Express 和 Ground 業務：全球經濟衰退威脅和送貨需求降溫以及為了與 UPS(UPS.US)和亞馬遜 (AMZN.US) 競爭，聯邦快遞 (FDX.US) 在去年底宣布 2025 財年末削減 40 億美元的永久性成本計畫。

為達成此計畫，除了在 2 月份宣佈裁掉 10% 以上的高管及董事長職位，此將有望在今年 5 月底達成 10 億美元永久性成本削減，昨日聯邦快遞再宣布將旗下 FedEx Express、FedEx Ground、FedEx Service 和其他 FedEx 企業併入聯邦快遞公司，以節約成本，將由現任 CEO 蘇布拉曼尼安 (Raj Subramaniam) 領導。

2. 蘋果專利顯示 HomePod 將配攝像頭：近期蘋果 (AAPL.US) 再獲一項新技術專利，蘋果可在 HomePod 上添加攝像頭已協助控制智能居家，攝像頭主要用於協助 HomePod 跟隨使用者的目光來識別需要激活的智能居家。此外，據專利顯示，HomePod 還可提供 Face Time 通話功能。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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