〈台股盤中〉台積電翻紅 震盪小漲40點

歷經連日下挫，台股今 (27) 日依舊維持震盪走勢，台積電 (2330-TW) 由黑翻紅，推升指數一度上漲逾 80 點，但隨後在賣壓調節下，漲幅不斷收斂至 40 點，預期今日成交量約與昨日相當，約 2100 億元。

權值股走勢分歧，台積電在低接買盤進場支撐下，小漲表態，聯發科 (2454-TW) 跌深反彈逾 2%，站回五日線，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW) 也在盤上表現，不過，傳產類股如台塑四寶、中鋼 (2002-TW) 等都下跌，也壓抑大盤走勢。

高價股表現也相對弱勢，信驊 (5274-TW)、大立光 (3008-TW) 皆跌逾 1%，旭隼下挫超過 2%，譜瑞 - KY(4966-TW) 法說會後一度亮燈跌停，跌幅正持續收斂，其他如富邦媒 (8454-TW)、和泰車 (2207-TW)、寶雅(5904-TW) 與精測 (6510-TW) 等也面臨修正壓力，僅亞德客 - KY(1590-TW) 強漲 8% 表現亮眼。

盤面焦點為化工族群，包括中華化 (1727-TW)、日勝化 (1735-TW) 以及展宇皆強勢漲停，三晃、三福化以及永光 (1711-TW) 也有 3% 以上的漲幅，其餘如長興、興農、東鹼、和益等也都在盤上表現。