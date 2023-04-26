打響價格戰！阿里雲宣布史上最大規模降價

在中國阿里巴巴集團 (BABA-US) 考慮分拆阿里雲事業之際，阿里雲周三（26 日）在 2023 阿里雲合作夥伴大會上宣布史上最大規模降價，且核心產品價格全面下調 15% 至 50%。

據《全天候科技》報導，阿里雲上述價格調整將於 5 月 7 日生效。「阿里雲致力於『讓算力更普惠』，這次大規模降價，是希望將技術紅利更多回饋給客戶和夥伴，持續降低用雲端成本，擴大雲端市場空間。」阿里巴巴執行長張勇表示。

具體來看，此次阿里雲降價的產品中，彈性計 7 代實例和倚天實例降價最高 20%，存儲 OSS 深度冷歸檔比此前最低價格低 50%，網絡負載均衡 SLB 和 NAT 網關降價 15%，數據庫 RDS 倚天版降價最高 40%，視頻雲和 CDN 降價最高 20%，安全 Web 應用防火牆降價最高 30%。

「規模效應和持續投入自研技術，是阿里雲能夠持續降價的底氣所在。」阿里雲官方表示，阿里雲自研 CPU 倚天 710、雲端作業系統飛天和雲端基礎設施處理器 CIPU 的組合，讓數據庫、大數據和 AI 及高性能運算、影片編解碼等場景性價比提升 80% 以上。

去年中國前四大雲端運算業者為阿里雲、華為雲、騰訊雲、百度智能雲，其中阿里雲的市佔率為 36%。

彭博行業研究分析師 Catherine Lim 認為，阿里巴巴把雲端服務的價格下砍 50%，可能會導致該部門 2024 年度調整後 Ebita 不如市場預期，顯示阿里巴巴可能將放棄 2024 年度雲端事業利潤成長，以因應騰訊 (00700-HK) 、百度 (BIDU-US) 等對手日益激烈的競爭。

阿里雲去年營收為人民幣 1,001.8 億元，首度出現全年獲利，但阿里雲獲利的背後，是成長步伐不斷放緩，去年四個季度的成長率分別為 30%、33%、20%、12%。

此外，在此次 2023 阿里雲合作夥伴大會上，張勇表示，已經有 20 萬企業用戶申請接入阿里版 ChatGPT「通義千問」測試。他也宣布正式啟動「通義千問」夥伴計畫，覆蓋金融、通用、交通、通訊、能源、電力等行業。

在本月 11 日阿里雲大會上，阿里雲智慧技術長周靖人正式宣布推出「通義千問」，並表示「通義千問」是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支持，可以極大提高上班族工作效率。