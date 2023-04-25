文曄認養新北三處海岸線 推動2200公尺淨灘專案

文曄 (3036-TW) 為使新北市海岸更乾淨，響應新北市環保局推動海岸認養制度，認養新北巿石門白沙灣、石門老梅綠石槽沙灘、石門風箏公園沙灘共三處海岸，沿海沙灘 2200 公尺，每月號召員工一起力行守護地球，今 (25) 日由新北市政府環保局程大維局長親自表揚，感謝企業、團體對海岸環境的貢獻。

文曄 4 月 22 日世界地球日偕臺灣銀行及中華電信等企業夥伴一同身體力行，到認養海岸進行淨灘響應，當日總計清除高達 218.9 公斤的環境廢棄物，淨灘過程除增加企業合作夥伴與員工之間的互動及傳達相關知識，宣導從淨灘開始著手，提倡有效的垃圾處理，推廣從個人做起，勿隨手亂扔垃圾及落實辦公室及居家垃圾分類等，身體力行倡議環境保育議題。

此外，文曄也積極投入社區環境綠化、生態保護、資源回收再利用及舊物循環共享等活動，環境資源維護一直是全球非常重視的議題，文曄除了在各層污染的源頭減量外，對於垃圾的處理更是不容小覷，許多丟棄於海洋中的垃圾，隨著浪潮拍打上岸，讓原本美麗的海岸逐漸堆滿了各式各樣的垃圾，垃圾中更夾帶著失去生命的海洋生物。

文曄去年開辦兩梯次淨灘活動，共計 137 人次參與，清掃共 1484.2 公斤的海廢垃圾，今年起認養新北市北海岸之石門白沙灣、風箏公園、老梅綠石槽沙灘，將逐月安排員工及眷屬一同加入淨灘行列。

文曄搭配淨灘活動推出「集拾行樂淨灘健走愛地球」系列集點活動，讓員工熱心公益參與淨灘活動的同時，也不忘健康登山為自己的健康動起來，員工攜家帶眷一起感受台灣北部山岳的美麗，吸收滿滿芬多精帶來的正能量。