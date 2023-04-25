全球前十大IC設計業者去年Q4營收跌近1成 估今年Q1續跌

研調機構 TrendForce 今 (25) 日表示，由於消費性終端消費力道弱，加上中國封控、企業 IT 支出及雲端服務供應商需求放緩等不利因素，去年第四季全球前十大 IC 設計業者營收 339.6 億美元，季減 9.2%，預計今年首季在淡季影響下，營收將續跌。

研調指出，現階段供應鏈庫存持續修正，僅部分新品上市帶動買氣，整體需求仍疲弱，因此預期首季前十大 IC 設計營收規模持續下降，季減幅則略為收斂。

觀察前五大業者，聯發科 (2454-TW) 因業務倚重智慧型手機及消費型產品，受衝擊力道最大，所有產品領域營收均下滑，又以智慧型手機業績季減約 3 成最多，去年第四季營收僅 34.5 億美元，季減高達 26.2%。

高通 (QCOM-US) 智慧型手機與 IoT 兩大產品業績分別季減 22.6% 及 16.2%，去年第四季營收縮減至 78.9 億美元，季減 20.3%，總營收排行仍位居第一；博通則 (AVGO-US) 位居第二名，營收約 71 億美元，季增 2.4%，主要是伺服器儲存應用、寬頻和無線網路等業務收入支撐，抵銷庫存修正的衝擊。

輝達 (NVDA-US) 去年第四季營收達 59.3 億美元，季減 2.7%，較前兩季明顯收斂，主要受惠 RTX 40 series 高階顯卡上市、車用需求維穩等因素支撐，遊戲與車用領域營收均攀升，抵銷部分來自資料中心與專業視覺化領域的衰退。

超微 (AMD-US) 去年第四季營收 56 億美元，季增 0.6%，受惠資料中心客戶 EPYC 平台 CPU 採用滲透率拉高，以及收購賽靈思帶動 FPGA、DPU 等業務。

全球第六至第十名最明顯變動為聯詠 (3034-TW) 擠下瑞昱 (2379-TW) 至第七名位置，聯詠第四季營收 7.15 億美元，季增 11.2%，為第四季成長最多的業者，結束連四季衰退，顯示面板產業歷經一年庫存修正後，已開始重啟備貨週期，因此 SoC 與驅動 IC 兩大業績分別季增 2.1%、16.1%。

瑞昱則因 PC 與筆電需求疲弱、乙太網路訂單流失與中國實施封控等不利因素，第四季營收縮減至 6.9 億美元，季減近 3 成。

另外，思睿邏輯 (Cirrus Logic) 大客戶為蘋果 (AAPL-US)，貢獻營收逾 8 成，旺季甚至接近九成，因此受惠 iPhone 新機紅利，去年第四季營收 5.9 億美元，季增 9.3%，但隨著首季面臨出貨淡季，營收恐面臨較明顯的衰退。

其他業者如邁威爾 (Marvell) 第四季營收 14.6 億美元，季減 4.8%，以儲存伺服器應用領域的營收下滑最多；韋爾半導體則受惠部分 Android 陣營新機備貨需求，營收約 5.3 億美元，季增 2.7%。