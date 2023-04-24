台股翻紅守住季線 外資連6賣 三大法人賣超22.96億元

台股今 (24) 日開低，一度摜破季線，晶圓雙雄壓盤，電子權值股漲跌互見，不過，金融股止跌回穩，加上生醫、碳權概念股吸引買盤進駐，帶動加權指數翻紅，終場小漲 23.88 點，收在 15626.87 點，成交值縮至 1766 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 0.94 億元，為連 6 賣；投信買超 5.5 億元；自營商與外資同調，賣超 27.59 億元。三大法人合計賣超 22.96 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天股價承壓，一路在盤下震盪，面臨 500 元關卡保衛戰，終場收在 507 元，跌幅 0.78%；聯電 (2303-TW) 下挫 1%，摜破 50 元關卡，日 K 連 4 黑；聯發科 (2454-TW) 反彈 1.6%，收在 676 元；主要電子權值股漲跌互見，國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW)、欣興 (3037-TW) 收盤上漲超過 2%。

台灣碳權交易所將於今年中旬設立，造紙類股在政策利多加持下持續走強，華紙 (1905-TW) 噴出第三根漲停，達 23.1 元，改寫 14 個月以來新高，並爆出 6.7 萬張巨量，正隆 (1904-TW) 終場急拉漲近 7%，永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 股價上漲 3-4%，交投相當熱絡。

宏碁資訊 (6811-TW) 去年營收、獲利創新高，擬配發每股 7.5 元現金股利，今天股價直奔漲停 275.5 元，帶動資服族群走強，智聯服務 (6751-TW) 同步亮燈漲停，達 133 元，資通 (2471-TW) 股價回神並直奔漲停，收復短均，此外，三商電 (2427-TW)、凌群 (2453-TW) 也表現不錯。

再生醫療雙法力拚本會期通過，生技族群今天成為多頭指標，尤其細胞治療概念股表現強勢，訊聯 (1784-TW) 一度亮燈漲停，創 12 年新高，終場收漲 6%，創源 (4160-TW) 也攻上漲停板 35.05 元，長聖 (6712-TW) 漲近 3%，收復季線及月線，三顧 (3224-TW)、基亞 (3176-TW)、益得 (6461-TW) 等均漲勢凌厲。