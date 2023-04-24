終端需求偏弱 3月工業、製造業生產指數連7黑

經濟部統計處今 (24) 日公布 3 月工業生產統計，工業生產指數 119.69、年減 14.52%；製造業 121.33、年減 15.21%，兩者皆為連續 7 個月負成長。統計處副處長黃偉傑說，主因是全球經濟成長趨緩，終端產品需求疲軟，加上產業鏈持續進行庫存調整所致。

根據統計處發布資料，第 1 季工業生產指數為 112.02、年減 14.72%；製造業生產指數 113.56，較上年同期減少 15.39%，兩者皆為連續第 2 個季度負成長。

在電子零組件部分，黃偉傑說，電子零組件業年減 22.00%，主要受消費性電子終端產品需求疲弱，相關供應鏈持續調整庫存，導致廠商產能利用率下滑；以貨蕾來看，包括晶圓代工、TFT-LCD 面板、構裝 IC、記憶體等減產較多，加上去年同期基期較高，導致前 3 月較去年同期減少 19.86%。

在傳統產業部分，包括化學原料、基本金屬、機械設備的生產指數都較去年同期衰退，其中化學原料生產指數 91.41、年減 12.20%；基本金屬 91.34、年減 14.23%；機械設備 115.70、年減 21.91%。

至於汽車及其零件業生產指數 123.44、年增 1.84%，連續 2 個月正成長，黃偉傑分析，主要受惠於多款新車上市催升買氣，加上缺料問題緩解，導致燃油小型轎車、大型貨車增產，但汽車電燈組、懸吊傳動系統等零組件則因歐美客戶庫存仍高而縮減訂單，抵銷部分增幅；累計 1 至 3 月指數 102.06，較去年同期減少 0.83%。

展望未來，黃偉傑說，在高效能運算、雲端資料中心、車用電子、人工智慧等新興科技應用延續，有助於挹注我國製造業生產成長動能，惟全球經濟持續受通膨及升息影響，終端需求仍顯疲弱，加上俄烏戰爭、美中科技爭端未見緩解，恐抑低我國製造業生產表現，需密切關注並審慎因應。

根據經濟部統計處調查，製造業者認為 4 月生產量將較 3 月增加的廠商家數占 10.0%，持平者比重約 72.6%，減少者占 17.4%；以家數計算的製造業生產動向指數為 46.3，按產值計算之動向指數為 48.5，預期 4 月生產指數將較 3 月減少。