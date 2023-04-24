3月批發業營收連5黑 零售、餐飲雙創歷年同期新高

經濟部統計處今 (24) 日發布 3 月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營業額 1 兆 164 億元、年減 13.3%，連續 5 個月負成長；零售業營業額 3685 億元，連續 19 個月正成長，餐飲業營業額 766 億元，則是連續 11 個月正成長，雙創歷年同期新高。

根據經濟部統計，3 月批發業營業額為 1 兆 164 億元、年減 13.3%，為歷年同期次低，已是連續 5 個月負成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑說，批發業營業額衰退主要與全球經貿動能減緩，通膨及升息壓力抑低終端需求，產業鏈持續庫存調整，加上去年同月比較基期相對偏高，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減 21.7%、17.9% 及 23.5%。

但汽機車批發業因晶片短缺情形緩解，新車供應提升，年增 21.3%；統計第 1 季營業額為 2 兆 7926 億元，年減 11.6%。

3 月零售業營業額為 3685 億元、年增 7.1%，主因汽機車零售業因部分進口車到港交車數增加，以及業者調漲車價，推升營業額年增 27.9%。

而隨疫情影響淡化，帶動門市客流量增加，致其他綜合商品零售業、便利商店、食品飲料及菸草零售業、百貨公司及藥品及化粧品零售業均較去年同期增加。

另外，電子購物、郵購業則受惠促銷活動拉抬買氣，營業額年增 3.6%；資通訊及家電設備零售業則因消費型電子產品買氣下滑，年減 10.9%，統計第 1 季營業額為 1 兆 1061 億元，年增 5.3%。

網路銷售額部分，第 1 季零售業網路銷售額 1180 億元、年增 1.5%，其中以綜合商品零售業 (年增 17.8%)、布疋及服飾品零售業 (年增 18.5%) 及電子購物及郵購業 (年增 0.8%) 貢獻最為顯著。

但資通訊及家電設備零售業因 3C 產品買氣降低，年減 8.8%，由於疫情常態化，消費者重返實體店購物，拉高實體門市營收規模，導致網路銷售額占整體零售業營業額比率降為 10.7%，較去年同季略減 0.4 個百分點。

在餐飲業部分，3 月餐飲業營業額 766 億元、年增 9.8%，其中餐館業及飲料店業因宴席及聚餐需求持續回溫，加上展店效益、促銷活動挹注，分別年增 9.3% 及 3.2%。

至於外燴及團膳承包業受惠航班載客人次回升，帶動空廚餐點需求增加，年增 46.1%，統計第 1 季營業額為 2548 億元，創歷年單季新高，較去年同期增加 17.2%。