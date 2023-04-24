店頭市場罕見投信大賣股 創2個月來最大量

台股加權指數今 (24) 日終場上漲 23.88 點至 15626.87 點，成交值縮至 1766.3 億元創 1 月 18 日來單日新低，不過，三大法人在集中和店頭市場布局迥異，投信在店頭市場不僅連 3 賣，賣超額更創 2 個月來單日最大量，逐漸看到換股操作的趨勢。

三大法人合計在集中市場賣超 22.96 億元，主要是自營商賣超 27.6 億元，為連 3 賣，外資小賣 0.91 億元，為連 6 賣，而投信買超 5.54 億元，則是連 2 買。

反觀店頭市場，卻有不同情形，外資終結連 4 賣轉為買超 9.86 億元，但投信續賣 10.3 億元，不僅連 3 賣，更創 2 個月來單日最大賣超額，自營商也是賣 21.71 億元，為連 12 賣。

外資今日前 10 大買超標的為緯創 (3231-TW) 近 1.2 萬張，聯電 (2303-TW)7400 張，旺宏 (2337-TW)6300 張，新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW) 和英業達 (2356-TW) 均逾 5000 張，廣達 (2382-TW)、力積電 (6770-TW)、京元電子 (2449-TW) 和臺企銀 (2834-TW) 均超過 4000 張。

而外資賣超主要有開發金 (2883-TW) 逾 1 萬張，復華富時不動產 (00712-TW)9300 餘張，群創 (3481-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、宏碁 (2353-TW) 和鴻海 (2371-TW) 均超過 7000 張，華通 (2313-TW) 和漢翔 (2634-TW)6000 張之上，台泥 (1101-TW) 和中信電池及儲能 (00902-TW) 達 5000 張之上。

投信方面，買超前 10 大標的依序有開發金 2.2 萬張、宏碁近 6500 張、寶成 (9904-TW)5000 張、華新、欣興 (3037-TW)、華邦電 (2344-TW) 均超過 4000 張，南亞 (1303-TW)、和碩 (4938-TW)、光寶科 (2301-TW) 和遠傳 (4904-TW) 在 3500 張上下。

投信賣超主要有聯電 7200 張，力積電近 6000 張，旺宏近 5000 張，台半 (5425-TW)、陽明 (2609-TW) 在 4000 張上下，京元電子、萬海 (2615-TW) 超過 3000 張，日月光投控 (3711-TW)、中鴻 (2014-TW) 和智原 (3035-TW) 在 2500 張上下。

統一投顧指出，5 月 3 日聯準會將舉行利率決策會議，Fedwatch 預期 5 月升息 1 碼機率超過 8 成，而台股上周弱勢，但季線上揚，預期大盤仍有撐。