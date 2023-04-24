創控監測設備需求旺 今年營運續創高

隨著半導體製程不斷推進，晶圓廠對微污染防治需求增加，創控 (6909-TW) 董事長王禮鵬看好，氣體分子污染物 (AMC) 監測設備今 (2023) 年將持續導入客戶廠區，加上應用與客群擴大，目前訂單能見度相當健康，預期今年營收將維持成長、續創新高。

創控以感測技術起家，團隊來自英特爾 (INTC-US)，目前主力產品已導入台積電 (2330-TW)，相較過往台廠大多以替代供應商 (Second source) 的角色進入供應鏈，創控則透過自主研發氣體檢測設備、即時分析潔淨室氣體動態，取代傳統氣體採樣後送回實驗室的流程，也因此僅半年就獲客戶採用。

創控補充，晶片製程不斷微縮，現階段大約 5 至 17 個氣體分子就可占滿 5 奈米線寬，環境成為製程良率的重要變因，隨著客戶往更小線寬的 3 奈米、甚至 2 奈米推進，對氣體監測密度的要求也跟著增加，帶動公司設備銷量。

此外，由於創控設備均由自家研發，耗材也成為穩定的生意來源，創控指出，目前客戶除購買設備外，也與公司簽訂維護合約，定期更換設備耗材，在設備銷量增長下，耗材生意也穩健成長。

展望後市，創控持續擴大客戶群、應用層面，目前已和行政院環保署合作，在台灣工業區周邊設立監測設備，進行 VOC(揮發性有機物) 污染監控，應用層面也為滿足客戶更快找尋汙染源，將自家監測設備裝備在 AGV 無人搬運車上，刺激新一輪需求。

創控 3 月營收 0.19 億元，月增 42.53%，年增 26.89%，累計第一季營收 0.44 億元，季減 74.86%，年增 94.5%。