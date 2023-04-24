谷月涵點名看好四大新興產業 助攻我經濟動能

有台灣先生之稱、寬量國際 (QIC) 策略長谷月涵 (Peter Kurz) 點名看好四大產業，包括健康科技 (Health Tech)、能源科技 (Energy Tech)、電動車科技 (Automobile Tech)、數位經濟 (Data) 等四大新興產業，將成未來台灣經濟成長動能來源。

寬量國際今 (24) 日舉行第 2 季展望說明會，谷月涵表示，台灣過去科技製造業的成功，已為「健康科技」、「能源科技」、「電動車科技」、「數位經濟」等新興產業打下深厚基石，因此，取「Health Tech」、「Energy Tech」、「Automobile Tech」、「Data」第一個字母成「HEAD」，並以「台灣起飛 (Taiwan HEADs Up)」作為新的投資概念，看好將成為未來台灣經濟成長動力來源。

根據國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 的統計，包括「健康科技」、「能源科技」、「電動車科技」、「數位經濟」在 2015 到 2020 年期間，創投業者募資金額前五大產業，統計前五大產業約占創投業者整體募資金額的 50%，顯現資金高度集中。

以健康科技來說，谷月涵說，疫情讓健康數據數位化和雲服務更加普遍，帶動更便宜、更快速的藥物發現和疾病診斷技術，加上經過多年研發投資，生技公司可以更快速度取得新的和特殊學名藥批准，近期新藥批准將加速轉化為商業銷售，營收成長率預計將從 2022 年的 15% 成長至 2024 年的 18%。

在能源科技部分，近期太陽能與離岸風電邊際成本低於天然氣發電，前者已成為規模上最便宜的能源來源，能源科技產業開始呈現穩定成長，加上世界各國政府力推 ESG 標準的實行，進一步推動了實施可再生能源戰略的必要性。

此外，台灣將再生能源比重目標從目前的 6% 拉高到 30% 的電力，高於目前的 6%，帶動了強大的本土市場需求，以幫助支持國際擴張，其中又以太陽能、電池技術、風力發電為台灣綠色能源產業投資最多的項目。

至於電動車科技部分，谷月涵說，電動車簡單性和更高數位化元件，終將帶來成本的下降，就像過去的 PC 與智慧型手機一樣，因此價格調降和產品硬體差異化，將迫使大多數全球品牌將生產外包給台灣製造商，目前台灣廠商已供應特斯拉與中國等其他電動汽車品牌相當大比重電動車零組件與次系統。

以總規模來看，2022 年電動車銷量超過 1,020 萬輛，年成長率達 65%，前 10 大電動車中有 7 款來自中國，而根據 Counterpoint Technology Market Research 的預估，到 2023 年底，電動車銷量預計將達到近 1700 萬輛。