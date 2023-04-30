5月新制懶人包 COVID-19改類降階、綜所稅房屋稅開徵

時序進入 5 月，國內又有許多新制上路，其中，對於國人生活及各行各業造成巨大衝擊的 COVID-19 將改為第四類傳染病，中央流行疫情指揮中心也功成身退，此外，5 月也是一年一度的報稅大事，今年綜合所得稅有多項減稅新措施，同時也要繳納房屋稅，這次多了 7 縣市開徵囤房稅。《鉅亨網》幫讀者整理出懶人包，一起來快速掌握重點。

●COVID-19 降級、指揮中心解編

由於國內 COVID-19 疫情穩定，自 5 月 1 日起，「嚴重特殊傳染性肺炎」調整為第四類傳染病，經行政院同意，指揮中心同日一併解編，由衛福部主政繼續整備應變工作，此外，家用抗原快篩試劑實名制也自 5 月 1 日起退場，而抗病毒藥物及疫苗公費措施維持不變，但醫療院所施打疫苗可恢復收取掛號費。

●5 月報稅季來臨 全民有感減稅

報稅季來臨，5 月 1 日開始申報 111 年度綜合所得稅，由於今年疫情已趨緩，財政部決議期限不延長，至 5 月底截止。今年有多項減稅措施上路，每人基本生活費調高至 19.6 萬元；每人免稅額調高至 9.2 萬元、70 歲以上 13.8 萬元；標準扣除額調高至 12.4 萬元、有配偶者 24.8 萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額調高至 20.7 萬元；此外，退職所得定額免稅金額、課稅級距及醫事人員費用率等都跟著調高。

●房屋稅單來了 10 縣市開徵囤房稅

房屋稅 5 月 1 日開徵，繳納期限至 5 月 31 日截止。財政部列舉八大繳稅管道，包括金融機構繳納 (郵局不代收)、便利商店繳納 (限 3 萬元以下)，也可透過自動櫃員機 (ATM)、信用卡、晶片金融卡、活期 (儲蓄) 存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅；至於長期約定帳戶轉帳，須在開徵 2 個月前提出申請，當年度才能使用。

今年又有更多縣市加入開徵囤房稅的行列，除了已開徵的台北市、宜蘭縣、連江縣外，去年 7 月起增加桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣、新竹市，只要名下房屋超過 3 戶以上，第 4 戶就會被視為非自住，房屋稅率將落在 1.5% 至 3.6%。

●創新板公司納 TAIEX 成分股

隨著申請掛牌的創新板上市公司與日俱增，證交所規劃自 5 月 2 日起，將創新板公司股票納入 TAIEX (發行量加權股價指數) 及其系列指數成分股，更完整表彰集中市場股價走勢，壯大 TAIEX 及其系列指數市值，可望藉此增加創新板個股曝光度，對提升創新板交易動能也具正面效果。

●來台自由行可抽 5000 元消費金

為鼓勵國際旅客來台自由行，交通部觀光局推出獎勵辦法，提供旅客 5000 元消費金，限量 50 萬名，活動由航班抵達台灣時間 2023 年 5 月 1 日中午 12 時起至 2025 年 6 月 30 日止，只要持非台灣護照、以非旅行團身份入境，並停留 3 至 90 日，即可參加抽獎，旅客須事先到指定活動網頁或企業合作平台完成條件後進行登錄，得獎者須就電子票證或住宿折抵優惠券，擇一至觀光局指定機場或場所櫃台，出示相關證明文件領取。

●台灣好行半價優惠最快 5 月上路

為了推廣國內旅遊，交通部觀光局祭出持電子票證搭乘台灣好行可享半價優惠，最快 5 月上路，實施至明年 6 月或 8 月，目前共有 64 條路線，包括日月潭線、阿里山線、墾丁快線等，都相當受歡迎，觀光局將進一步與業者討論票價差額補助、司機、路線及驗票機更新等問題。

●新北飲料店禁一次用塑膠杯

新北市政府宣布，自 5 月 1 日起，轄內飲料店不得提供一次用塑膠杯 (包含生物可分解塑膠材質 PLA 杯)，若違反規定，將依《廢棄物清理法》第 51 條第 3 項規定，處 1200 元以上 6000 元以下罰鍰，限期改善仍未完成者，可按日連續處罰。

●青春動滋券受理業者登記

教育部規劃每年常態性發放 16 至 22 歲約 165 萬國民每人 500 元青春動滋券，2.0 版聚焦於「做運動」、 「看比賽」核心運動產業。在合作店家部分，只要符合提供「做運動」、「看比賽」相關服務之運動事業，皆可於今年 5 月 1 日起上動滋網登記註冊，經審核通過之店家即可收受青春動滋券。