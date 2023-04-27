金融營業稅降不降 財政部：須審慎評估

金融營業稅稅率是否從 5% 降至 2%，財政部還得再想想。財政部賦稅署今 (27) 日表示，會從產業發展、財政狀況及政策面等方向進行評估，財政部已在 3 月徵詢過金管會意見，屆時會就各面向審慎研議。

基於財政穩健，政府曾在 2014 年修法將金融營業稅稅率從 2% 調升至 5%，其中有 2% 撥入金融業特別準備金，準備金撥入的期限將在 2024 年 12 月 31 日落日，隨著時間逼近，金融營業稅稅率是否調降再度成為市場討論議題。

包括金融總會、工商協進會都曾呼籲金融營業稅應從現行的 5% 調降至 2%，金管會主委黃天牧今天在財委會答詢時也說，期盼金融營業稅能更有國際競爭力，相關方案會在 2024 年底定案。

我金融業曾在 1999 年 7 月時因應亞洲金融風暴，從 5% 調降至 2%，2014 年考量財政健全再度調回至 5%，其中有 2% 撥入金融業特別準備金，且撥入金融業特別準備金則設有 2024 年 12 月 31 日落日條款。

根據統計，從 2014 年到 2022 年底為止，金融業特別準備金累計共已撥入 2162 億元。

關於是否調降金融營業稅稅率，賦稅署表示，財政部已在 3 月發函徵詢金管會意見，屆時將就國際情勢、財政等多方面審慎評估；根據財政部預估，一旦金融營業稅稅率調降至 2% 後，一年稅收損失約 280 億元。