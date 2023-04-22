鉅亨速報 - Factset 最新調查：王品(2727-TW)EPS預估上修至14.61元，預估目標價為310元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對王品(2727-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.71元上修至14.61元，其中最高估值17.82元，最低估值9.64元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|17.82
|16.74
|最低值
|9.64
|15.29
|平均值
|14.08
|16.02
|中位數
|14.61
|16.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|24,521,000
|30,245,000
|最低值
|20,816,000
|23,704,000
|平均值
|22,366,830
|26,974,500
|中位數
|22,276,500
|26,974,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.15
|-1.4
|4.61
|4.77
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,321,041
|17,196,937
|15,233,747
|16,232,208
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2727/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。