盤中速報 - 王品(2727)急拉2.3%報312.0元，成交1,339張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.3%，21日09:08報312.0元，成交1,339張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲7.75%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲4.29%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+705 張
- 外資買賣超：-364 張
- 投信買賣超：+672 張
- 自營商買賣超：+397 張
- 融資增減：+296 張
- 融券增減：+310 張
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AI優化後報酬率
+31.93%
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原投組報酬率
+26.38%
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投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
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10%