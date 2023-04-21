盤中速報 - 王品(2727)急拉2.3%報312.0元，成交1,339張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.3%，21日09:08報312.0元，成交1,339張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲7.75%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲4.29%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+705 張
  • 外資買賣超：-364 張
  • 投信買賣超：+672 張
  • 自營商買賣超：+397 張
  • 融資增減：+296 張
  • 融券增減：+310 張

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