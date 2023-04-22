鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為42.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對緯創(3231-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.88元下修至3.74元，其中最高估值4.08元，最低估值2.64元，預估目標價為42.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.08
|4.83
|5.24
|最低值
|2.64
|3.63
|4.21
|平均值
|3.63
|4.34
|4.72
|中位數
|3.74
|4.47
|4.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,034,000,000
|1,079,626,680
|1,085,330,000
|最低值
|928,098,340
|990,117,120
|1,035,424,040
|平均值
|970,505,080
|1,034,510,920
|1,060,377,020
|中位數
|970,005,800
|1,047,581,270
|1,060,377,020
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.01
|3.76
|3.1
|2.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
|878,255,078
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。