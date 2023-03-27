大學光去年Q4、全年獲利創新猷 EPS 10.64元

大學光 (3218-TW) 今 (27) 日公布財報，去年第四季稅後純益雙增，達 2.44 億元，每股純益 3.05 元；去年全年純益則達 8.5 億元，年增 42.82%，每股純益 10.64 元，單季、全年獲利雙創新猷。

董事會也公告股利政策，擬配發每股 6 元現金股利，以今日收盤價 360 元估算，殖利率約 1.7%。

大學光去年全年營收 34.94 億元，年增 32.76%；毛利率 61.24%，年減 0.94 個百分點；營益率 30.94%，年增 1.74 個百分點；稅後純益 8.5 億元，年增 42.82%，每股純益 10.64 元。

去年第四季營運方面，營收 9.58 億元，季增 5.08%、年增 29.95%；毛利率 61.59%，季增 0.43 個百分點、年減 1.38 個百分點；營益率 32.01%，季增 2.73 個百分點、年增 0.53 個百分點；稅後純益 2.44 億元，季增 18.07%、年增 32.36%，每股純益 3.05 元。

大學光目前在台灣共有 28 家門市，預計今年會在中、南部等大都會區增設 1-2 個新點；中國目前則有 11 家門市，其中 4 家為自有營運、7 家是與醫院合作共建，預計今年會有 1-2 家新據點，將以醫院合作及診所併購模式進行。

眼科手術方面，大學光引進的屈光手術，截至 2022 年上半年在全台裝設 9 台，累計案例超過一萬眼；高階飛秒白內障雷射與人工晶體的白內障手術，則已裝設 18 台。