諮詢業務成長放緩 德勤計劃在美裁員1200人

繼 KPMG、安永 (EY) 後，為應對諮詢業務放緩，全球四大會計師事務所之一的德勤 (Deloitte) 也計劃在美國裁員約 1200 人，占當地員工總數的 1.4%。

德勤常務董事 Jonathan Gandal 表示，美國業務的客戶需求仍強，但隨著特定部門成長放緩，公司將在必要時採取適度的人事行動。

根據公司報告，德勤的美國員工人數在去年成長了 25%，達到 8.6 萬人以上。

《金融時報》最先報導這項消息。該報指出，受併購活動低迷所苦，裁員行動主要集中在財務諮詢等部門。

不過相較於其他同業，德勤的裁員幅度沒有那麼大。KPMG 2 月時宣布在美國部門裁員 2%，埃森哲 (Accenture) 宣布裁員 2.5%，麥肯錫 (McKinsey) 則裁減 2000 名人力，是該公司有史以來最大規模裁員。

「四大」之一的安永 (EY) 也表示將在美國裁員約 3000 人，相當於當地員工總數的 5%，並宣布放緩招聘步伐，預估今年的招聘人數將比原先預期還要少數千人，且該公司仍在努力應對審計和諮詢部門分拆失利帶來的影響。

追蹤諮詢產業的研究機構 Kennedy Research Reports 執行合夥人 Tom Rodenhauser 表示，招聘環境急遽放緩，已導致部分立志踏入諮詢業的畢業生感到厭煩。