〈財報〉油價上揚+供應緊張 油田服務商SLB第1季獲利超越預期

由於原油價格上漲和供應緊張刺激了對油田服務的需求，SLB (SLB-US) 周五 (21 日) 公布的第 1 季獲利超過華爾街的預期。

1 月至 3 月當季全球平均油價為每桶 81.24 美元，較上年同期下跌近 20%，但仍遠高於油氣生產商可以靠鑽探獲利的水平。

在俄羅斯去年入侵烏克蘭導致供應緊張後，原油價格飆升至多年新高。

SLB CEO 李普奇 (Olivier Le Peuch) 在聲明中表示：「在彈性長周期開發和產能擴張項目推動下，國際和離岸市場繼續出現經歷強勁的復甦。」

他表示，OPEC+ 最近決定減產來支撐大宗商品價格，為營運商提供了更大的信心。

其國際業務營收同比成長 29% 至 59.7 億美元，而同期北美營收成長 32% 至 17 億美元。

然而，他預計，由於天然氣價格下降和私營探勘與生產業者的資本限制，北美土地陸地開採市場可能會在 2023 年進入活動平穩期。

股價在周五盤前交易下跌約 1% 至 51.50 美元。

前身為 Schlumberger 的 SLB 截至 3 月 31 日止當季，不計項目的淨利為每股 63 美分；高於 Refinitiv 的分析師預期的 60 美分。