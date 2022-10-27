〈財報〉營收下跌 奧馳亞上季獲利未達預期

香菸製造商奧馳亞集團 (Altria Group)(MO-US) 周四 (27 日) 公布的第 3 季獲利低於華爾街預期，同時營收下降。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報內容與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.28 美元，低於預期的 1.30 美元

●營收 54.1 億美元，低於預期的 55.9 億美元

奧馳亞股價在周四盤前交易下跌 2%。

隨著美國吸菸率下降，這家萬寶路捲菸製造商一直致力於使其產品多元化，該公司還在公布財報前宣布與日本煙草公司建立戰略合作夥伴關係，共同開發無菸菸草產品。

奧馳亞於 7 月將其陷入困境的電子菸公司 Juul 的 130 億美元市值股份減值至低於其原始價值的 5%，因為監管部門對該產品嚴加打擊。雖然奧馳亞仍保有 Juul 35% 的股份，但它在上個月行使了解除與該公司的競業禁止義務的選擇權。

奧馳亞 CEO 吉福德 (Billy Gifford) 說，「我們很高興與領先的國際菸草公司 JT Group 建立新的合作夥伴關係。」「我們相信這種關係可以加速減少全球成年吸菸者的危害。」

奧馳亞上周還表示，菲利普莫里斯國際公司已同意支付 27 億美元，以獲得在美國銷售 IQOS 無菸菸草加熱設備的獨家權利。

該公司第 3 季扣除消費稅後的營收為 54.1 億美元，同比下降 2%。淨利為 2.24 億美元，合每股 12 美分。不包括一次性項目，每股獲利 1.28 美元。

對於 2022 年全年，該公司將每股獲利財測縮小至 4.81 美元至 4.89 美元之間，較 2021 年成長 4.5% 至 6%。

該公司前預測全年調整後攤薄每股獲利在 4.79 美元至 4.93 美元之間。