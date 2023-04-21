台達電攜海科館辦第二屆生態藝術展 新增珊瑚復育體驗

台達電 (2308-TW) 與國立海洋科技博物館、亞洲大學今 (21) 日宣布共同策畫「地球．脈動中—生態與藝術特展」於海科館正式開幕，今年增設生態導讀與珊瑚復育體驗，並捐贈再生電力，打造成展期間 100% 使用再生電力的展覽。

首屆展覽去年在亞洲大學舉辦，透過藝術喚起民眾生態保育意識，今年加入新的海洋元素，增設「生態導讀」活體水缸區近距離認識水下生物，以及「珊瑚復育體驗區」民眾可認養、培育珊瑚苗。

台達電文教基金會表示，今年首批千株珊瑚更將於 422 地球日起移植潮境，以實際行動參與生態復育。國立海洋科技博物館館長陳素芬表示，台達電提供的養殖燈具與控制系統，完善珊瑚室內養殖環境，目前一年內已培育珊瑚苗 1203 株。

台達電永續長周志宏表示，海洋熱浪頻繁發生正為珊瑚帶來白化危機，國際自然保育聯盟瀕危物種紅皮書 (IUCN Red List) 顯示，台灣目前已經有 107 種珊瑚被列入受威脅物種名單。

周志宏表示，台達電去年已正式將生物多樣性納入公司永續策略，在珊瑚復育行動上，結合招募的台達海洋志工約 60 人、量身特製的自動化設備，希望朝三年復育萬株珊瑚邁進，積極回應聯合國永續發展目標。

今年展覽延續展示 BBC《生靈奇蹟》攝影作品、台灣當代藝術家江賢二及楊恩生以環境生態為題的畫作，甫獲得國際獎項協會 (IAA) 頒贈的謬思設計獎大地藝術家李蕢至，也重新創作珊瑚復育裝置《孕生》。

台達電表示，「珊瑚復育體驗區」舉辦於展覽期間 (4/21-10/10) 假日時段，可上網預約認養珊瑚，前 100 名認養者可獲得由台達基金會與亞洲大學合作、數位生成藝術家劉乃廷所創作的珊瑚藝術 NFT。