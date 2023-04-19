台達電推三大新品牌價值主張 目標減少碳排

台達電 (2308-TW) 今 (19) 日宣布，在全球規模最大工業技術博覽會漢諾威工業展正式推出三大全新品牌價值主張，包含 Intelligent 智慧物聯、Sustainable 節能永續，以及 Connecting 價值共創，透過智慧節能科技，為全球減碳做出貢獻。

台達電品牌長郭珊珊表示，隨著公司逐步從工業品牌延伸涵蓋至商業品牌，全新三大品牌價值彰顯台達電致力打造智慧、節能、貼近客戶需求的節能解決方案。

郭珊珊表示，台達電已提前四年達成 2025 年科學減碳目標 (SBT)，並進一步承諾 2030 年前達到 RE100，同時自 2007 年以來連續參與聯合國氣候變遷大會，也期待在 EMEA 市場和更多的夥伴一同合作邁向永續。

台達 EMEA 總裁暨總經理 Dalip Sharma 表示，公司在 EMEA 使用再生電力的比率已高達 93%，同時也以創新技術實力提供客戶在智慧製造、樓宇自動化、電動車、智慧能源、綠色 ICT 基礎設施等領域的解決方案。

台達電指出，這些技術已幫助荷蘭 Helmond 的 LEED 黃金級綠建築實踐超過 56% 的節能，近期公司也在德國建立資料中心客戶體驗中心，荷蘭 Helmond 建立全新研發中心，斯洛伐克也持續擴廠，將強化公司提供解決方案的能力。