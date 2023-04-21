錄取率不到1成 國營事業釋640名職缺 起薪3.9萬起跳

想捧國營事業鐵飯碗的看過來，經濟部所屬國營事業，台電、中油、台水、台糖今 (2023) 年聯合招考辦法出爐了! 預計將招募 640 名新進人員，職缺涵蓋企業、財務、法務等，將在 10 月 22 日舉行筆試，起薪約 3.9 萬到 4.1 萬元不等。

油電糖水等國營事業向來被視為工作穩定的鐵飯碗，在不景氣年代格外受青睞，在民眾蜂擁報考情況下，近 5 年錄取率平均不到 1 成，搶手程度可見一般。

經濟部表示，為讓國營事業為加速人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，規劃舉辦統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定共 640 名。

根據公告，四大國營事業釋出的職缺包括：企管 68 人、人資 4 人、財會 28 人、資訊 18 人、統計資訊 5 人、政風 9 人、法務 4 人、地政 17 人、土地開發 3 人、土木 49 人、建築 11 人、機械 88 人、電機 (一)238 人、電機 (二)7 人、儀電 25 人、環工 8 人、職業安全衛生 12 人、畜牧獸醫 3 人、農業 4 人、化學 4 人、化工製程 26 人、生態 4 人、地質 5 人，合計共將招募 640 名新血。

在薪資待遇部分，經濟部表示，將依各公司規定辦理，但綜觀目前各公司起薪每月平均約落 3 萬 9000 元到 4 萬 1000 元不等。