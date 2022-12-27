國營事業新進職員複試名單明出爐 台水擬再招考近300名新血

經濟部今 (27) 日表示，旗下所屬事業機構包含台糖、台電、台灣中油、台水等 111 年新進職員甄試進入複試人員名單預定在明 (28) 日下午 2 時公告在經濟部公布欄，而台水今日也宣布為補充基層人力，將辦理 111 年評價職位人員甄試，預計再招考 293 人。

經濟部表示，依甄試簡章規定，為提升考試公平性、防止舞弊情事、再次確認應考人專業知識與能力符合各用人機構進用標準，本年在複試時進行「複評測試」項目，試務處將以英文或專業科目的測驗式試題進行複評測試，複評結果不計入複試成績，但複評結果如與初 (筆) 試成績差距過大，該結果將列為口試合格與否的重要參據。

另一方面，台水為補充基層人力，公告將辦理 111 年評價職位人員甄試，預計錄取技術士 217 人、營運士 76 人，合計招考 293 人，錄取人員試用期滿支月薪 30010 元，工作滿一年後支月薪 32130 元，報名起自 112 年 1 月 30 日至 112 年 2 月 10 日止，一律採網路報名方式辦理。

台水表示，本項甄試委託專業顧問公司辦理，採第一試筆試及第二試口試、體能測驗方式進行，筆試均為選擇題，考共同科目 1 科及專業科目 2 科，測驗日期訂為 112 年 3 月 11 日。