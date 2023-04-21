盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.15%報91.1元，成交2,714張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.15%，21日10:29報91.1元，成交2,714張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲4.54%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲4.29%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,283 張
- 外資買賣超：-1,688 張
- 投信買賣超：+933 張
- 自營商買賣超：-528 張
- 融資增減：+1,740 張
- 融券增減：+825 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.88%
$11,588
原投組報酬率
+9.87%
$10,987
投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
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10%