統一超推三大繳稅攻略 營收有望一季高過一季

隨著報稅季即將到來，統一超 (2912-TW) 旗下 OPEN POINT 生態圈整合納稅人實體、線上兩大繳稅模式，祭出繳稅賺好康三大攻略；由於統一超第一季淡季合併營收仍達 754.74 億元，年增 11.54%，連三個季度超過 750 億元，法人樂觀看待，第二季起傳統旺季逐漸報到，有望一季比第一季好，第三季可望見全年高峰。

7-ELEVEN 領先同業、連續第 2 年攜手愛金卡打造 O2O 繳稅服務平台，透過全台 6700 家 7-ELEVEN、電子支付工具 icash Pay 和擁有 1600 萬會員的 OPEN POINT 生態圈，提供納稅人實體、線上兩大繳稅模式，並祭出三大繳稅賺好康攻略，將大方送 7-ELEVEN 購物金、OPEN POINT 點數。

統一超說明，據 7-ELEVEN 大數據觀察到，每到 5 月繳稅季，有 7 成的消費者集中在 5 月第 1 周完成納稅，看準這波來客潮，連續第 2 年推出 3 大回饋方案，包括筆筆立即回饋購物金、滿額獲得最高 100% 回饋的抽獎機會、綁定指定銀行帳戶 / 信用卡享限量回饋等，期藉此擴大生態圈的市占。

由於 OPEN POINT 點數 1 點等同 1 元新台幣，除了可跨 20 大通路當現金直接折抵消費，到 7-ELEVEN 還可繳納 18 大民生代收，包括綜所稅，OPEN POINT 點數儼然已成虛擬錢幣。

統一超統計，去年總發行點數價值高達 16 億元，年增幅達 6 成，創歷史新高，隨著推 3 大繳稅賺好康攻略，有望進一步推升市占和會員數。

統一超繳稅賺好康攻略一，持稅單就近 7-ELEVEN 門市繳納，可以點數折抵，並有機會抽中 1 元、7 元、11 元、77 元和 6,000 元的 7-ELEVEN 購物金。

繳稅賺好康攻略二，持稅單就近 7-ELEVEN 門市以 OPEN 錢包繳納，指定銀行信用卡繳納綜所稅單筆滿 1000 元，有機會獲得最高 50 點 OPEN POINT 點數回饋，活動合作綁定卡別包括中國信託銀行信用卡、華南銀行信用卡。

繳稅賺好康攻略三，5 月 2 日中午 12 點起隨時隨地開啟 icash Pay APP，點選繳稅功能、輕鬆掃描稅單 QR code 即可線上完成綜所稅申報，繳納金額單筆滿 3,000 元以上可參加「icash Pay 綜所稅幫你 PAY 活動」，將抽出 1000 名用戶可免費獲得 300 點 OPEN POINT，更有 1 名幸運用戶將可獲得繳納稅金總額等值的 OPEN POINT 點數，最高贈予上限 30 萬點，回饋率最高 100%。