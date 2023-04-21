盤中速報 - 中裕(4147)急跌-2.17%報112.5元，成交1,956張

中裕(4147-TW)近5分K跌速2.17%，21日09:20報112.5元，成交1,956張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲4.17%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.39%。櫃買指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,148 張
- 外資買賣超：-4,959 張
- 投信買賣超：+1,425 張
- 自營商買賣超：+386 張
- 融資增減：+2,857 張
- 融券增減：+256 張
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AI優化後報酬率
+23.15%
$12,315
原投組報酬率
+17.38%
$11,738
投組標的成分
40%
3025
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