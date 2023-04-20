盤中速報 - 中裕(4147)急跌-2.58%報113.5元，成交7,788張

中裕(4147-TW)近5分K跌速2.58%，20日09:26報113.5元，成交7,788張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲12.92%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.61%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-944 張
- 外資買賣超：-3,637 張
- 投信買賣超：+2,517 張
- 自營商買賣超：+176 張
- 融資增減：+3,367 張
- 融券增減：+200 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
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