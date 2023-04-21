盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.56%報171.0元，成交3,268張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.56%，21日09:19報171.0元，成交3,268張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲0.28%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.62%。台灣加權指數下跌0.62%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,448 張
  • 外資買賣超：+1,832 張
  • 投信買賣超：+558 張
  • 自營商買賣超：+58 張
  • 融資增減：-182 張
  • 融券增減：-782 張

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