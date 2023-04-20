盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-3.15%報185.0元，成交13,899張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速3.15%，20日10:08報185.0元，成交13,899張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲7.69%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.38%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,274 張
  • 外資買賣超：+1,168 張
  • 投信買賣超：+545 張
  • 自營商買賣超：+561 張
  • 融資增減：-334 張
  • 融券增減：-273 張

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