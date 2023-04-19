盤中速報 - 上詮(3363)急拉2.12%報36.25元，成交1,344張

上詮(3363-TW)近5分K漲速2.12%，19日09:00報36.25元，成交1,344張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上詮(3363-TW)近5日股價上漲27.02%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲3.14%。櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,383 張
- 外資買賣超：+1,353 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+30 張
- 融資增減：+6,034 張
- 融券增減：+425 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.20%
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原投組報酬率
+6.96%
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投組標的成分
40%
6719
20%
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20%
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