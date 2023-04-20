盤中速報 - 上詮(3363)急拉2.71%報35.9元，成交1,138張

上詮(3363-TW)近5分K漲速2.71%，20日09:05報35.9元，成交1,138張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上詮(3363-TW)近5日股價上漲10.69%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.82%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+622 張
- 外資買賣超：+522 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+100 張
- 融資增減：+8,772 張
- 融券增減：+225 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.57%
$13,557
原投組報酬率
+29.06%
$12,906
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
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10%