盤中速報 - 上詮(3363)急拉2.71%報35.9元，成交1,138張

上詮(3363-TW)近5分K漲速2.71%，20日09:05報35.9元，成交1,138張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

上詮(3363-TW)近5日股價上漲10.69%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.82%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+622 張
  • 外資買賣超：+522 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+100 張
  • 融資增減：+8,772 張
  • 融券增減：+225 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.57%

$13,557

原投組報酬率

+29.06%

$12,906

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    第一金小型精選基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞