重要里程碑！歐洲議會通過全球首套加密貨幣監管法案

歐洲議會周四 (20 日) 通過全球首套針對加密貨幣的全面性監管規範，致力於保障投資人權益，並打擊洗錢等非法活動，為加密貨幣監管立下重要里程碑。

歐洲議會以 517 票同意、38 票反對，通過《加密資產市場監管法》(Markets in Crypto Asset Act, MiCA)，該立法旨在降低投資人購買加密資產的風險，要求加密平台、發行或交易商滿足關於透明度、揭露、授權和交易監管方面的要求。

在法案運行下，泰達幣 (Tether)、由 Circle 發行的 USDC 在內等穩定幣必須維持足夠儲備，以便在發生大規模擠兌時，滿足投資人的贖回請求，規模過於龐大的穩定幣也將面臨每天 2 億歐元的交易限制。

一旦加密貨幣平台被認為無法適當保護投資人，或是威脅市場完整性和金融穩定，歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 將有權介入、禁止或限制平台。MiCA 還將解決有關加密資產的環境議題，要求企業揭露能源消耗和數位資產對環境的影響。

歐盟負責金融穩定事務的專委 Mairead McGuinness 預估，上述法案將從明年開始生效。

打擊洗錢

另外，歐洲議會還以 529 票同意、29 票反對通過《資金轉移條例》(Transfer of Funds regulation)，要求金融機構檢查、記錄和傳遞有關加密貨幣發送和接收方的資訊，協助打擊非法洗錢。

去年 5 月，美元穩定幣 TerraUSD 和姐妹幣 Luna 崩盤，在整個加密貨幣市場引發連鎖效應，包含三箭資本 (Arrows Capital)、BlockFi 和 Voyager Digital 在內等多家公司相繼破產，就連全球第二大加密貨幣交易所 FTX 也無法倖免。

一連串危機促使各國監管機構採取行動，除了歐盟外，一位英國官員本周表示，有關加密貨幣的具體法規可能在一年內生效。

對加密貨幣公司來說，歐盟法律生效，意味著他們可穿梭在歐盟為各成員國提供服務。加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 和 Kraken 已在近期取得愛爾蘭的服務授權，區塊鏈公司 Ripple 也在尋求愛爾蘭央行的許可。