矽料價格續跌 模組價格Q3回歸正常區間

研調機構 TrendForce 今 (20) 日指出，矽料新產能逐月開出造成供過於求、價格下跌，目前最低報價已出現每公斤人民幣 180 元，預計第二季底產能將有新一波產能集中開出，5 月價格將續跌，下游模組價格也可望在第三季回歸正常區間。

研調表示，目前新增的矽料產能及庫存，已無法讓下游矽片廠商完全消耗，業者為減輕庫存壓力，出貨意願轉強，導致價格不斷緩跌，市場成交均價每公斤約人民幣 190 元，最低則下探至人民幣 180 元。

矽片方面，由於矽料已連續幾周下跌，矽片價格也跟著鬆動，且隨著進口砂到港，緩解市場對石英砂緊缺的擔憂，加上廠商開工率拉升，市場成交均價也恢復至正常區間，預期隨著矽片新產能釋放及矽料價格續跌，價格仍有下探空間，預估 5 月 M10 及 G12 矽片價格月減 0.8% 及 1.2%。

電池片方面，由於矽片開工率提升，加上新產能釋放，4 月電池片產能稼動率維持高檔，目前 G12 電池片供需仍緊俏、價格相對有撐，另外，近期已有部分 N 型電池片新產能投產，但產量仍有限， 因此 N 型電池片較 P 型仍保有較大價差。

研調預期，電池片價格預計 4 月底開始下滑，主要是上游價格鬆動及下游太陽能模組業者堅持降低成本。

模組方面，研調認為，儘管上游矽料價格下降，但利潤多被矽片與電池片侵蝕，因此模組價格暫時尚未明顯下滑，實際成交價仍維持每瓦約人民幣 1.75 元，預計價格將回歸正常區間，每瓦約人民幣 1.6 元。