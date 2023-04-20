台積電增資美鳳凰城挹注 我首季對外投資金額年增2.4倍

根據經濟部投審會統計，今 (2023) 年前 3 月核准僑外資的投增金額約 26.25 億美元、年減 7.85%；但對外投資部分，在台積電 (2330-TW) 投資等大案挹注下，帶動我對外首季投資金額較去年同期大增 2.4 倍。

經濟部投審會今 (20) 日發布核准僑外資投資、我對外投資概況，今年前 3 月我核准僑外資投資件數共 537 件、年減 4.45%，核准投資金額約 26.25 億美元、年減 7.85%。

儘管第 1 季投資件數、金額都較去年同期減少，但單月投資金額有逐步成長趨勢，3 月投增資金額為 16.57 億元，較 2 月大增 1.45 倍，也比去年同期增加約 67.19%；統計今年首季核准的投資件數共 305 件，新設公司投資金額約 6206 萬美元。

在我對外投資部分，在台積電、國巨 (2327-TW) 等大廠挹注下，推升今年第 1 季我核准對外投資件數共 123 件、較去年同期減少約 17%，投增金額約 68.86 億美元，較去年同期大增約 2.4 倍。

投審會指出，第 1 季對外投資金額大增主要是台積電投資美國鳳凰城後增資 35 億美元，以及被動元件大廠國巨斥資 7.16 億美元取得法國施耐德電機旗下的股權等投資案。

另外，今年前 3 月核准 (備) 對新南向國家投資件數共 44 件，較去年同期增加 29.41%，投增金額共 14.13 億美元，較去年同期大增 96%，以市場別來看，包括新加坡、越南、馬來西亞投資金額較大。

至於前 3 月我核准新南向國家來台投資件數共 128 件、較去年同期增加 8.47%，投增資金額共 3.51 億美元，較去年同期增加 38%，主要投資來源地為新加坡、馬來西亞及泰國。