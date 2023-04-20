盤中速報 - 譁裕(3419)急跌-2.22%報19.75元，成交401張

譁裕(3419-TW)近5分K跌速2.22%，20日09:23報19.75元，成交401張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譁裕(3419-TW)近5日股價上漲5.99%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.1%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,779 張
- 外資買賣超：+1,779 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-145 張
- 融券增減：+17 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.48%
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原投組報酬率
+8.12%
$10,812
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%