盤中速報 - 譁裕(3419)股價大漲至21.05元，漲幅達7.12%

譁裕(3419-TW)17日10:13股價上漲1.4元，報21.05元，漲幅7.12%，成交3,306張。
譁裕(3419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。
近5日股價上漲3.69%，台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-216 張
- 外資買賣超：-216 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+97 張
- 融券增減：-30 張
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