盤中速報 - 譁裕(3419)股價大漲至19.8元，漲幅達7.03%

譁裕(3419-TW)21日09:54股價上漲1.3元，報19.8元，漲幅7.03%，成交1,261張。
譁裕(3419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。
近5日股價下跌5.37%，台灣加權指數下跌0.9%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-180 張
- 外資買賣超：-180 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+84 張
- 融券增減：-31 張
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