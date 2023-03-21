盤中速報 - 譁裕(3419)股價大漲至19.8元，漲幅達7.03%

譁裕(3419-TW)21日09:54股價上漲1.3元，報19.8元，漲幅7.03%，成交1,261張。

譁裕(3419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。

近5日股價下跌5.37%，台灣加權指數下跌0.9%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-180 張
  • 外資買賣超：-180 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+84 張
  • 融券增減：-31 張

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