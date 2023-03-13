盤中速報 - 譁裕(3419)急拉2.07%報19.75元，成交433張

譁裕(3419-TW)近5分K漲速2.07%，13日09:19報19.75元，成交433張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譁裕(3419-TW)近5日股價下跌0.75%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.66%。台灣加權指數下跌0.53%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+845 張
- 外資買賣超：+844 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-286 張
- 融券增減：-59 張
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AI優化後報酬率
+20.23%
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原投組報酬率
+13.14%
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投組標的成分
40%
2457
20%
5258
20%
2727
10%
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