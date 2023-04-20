盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.13%報92.1元，成交558張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.13%，20日09:22報92.1元，成交558張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價上漲11.79%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.38%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,401 張
  • 外資買賣超：-70 張
  • 投信買賣超：+1,260 張
  • 自營商買賣超：+211 張
  • 融資增減：+171 張
  • 融券增減：+236 張

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