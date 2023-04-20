盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.13%報92.1元，成交558張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.13%，20日09:22報92.1元，成交558張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價上漲11.79%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.38%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,401 張
- 外資買賣超：-70 張
- 投信買賣超：+1,260 張
- 自營商買賣超：+211 張
- 融資增減：+171 張
- 融券增減：+236 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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