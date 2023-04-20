盤中速報 - 合勤控(3704)急跌-2.19%報44.65元，成交3,424張

合勤控(3704-TW)近5分K跌速2.19%，20日09:20報44.65元，成交3,424張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合勤控(3704-TW)近5日股價上漲17.46%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.1%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+15,587 張
  • 外資買賣超：+14,867 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+720 張
  • 融資增減：+373 張
  • 融券增減：+420 張

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  • 20%

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    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

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