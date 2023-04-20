盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-3.32%報102.0元，成交344張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速3.32%，20日09:17報102.0元，成交344張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲8.33%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.38%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+257 張
- 外資買賣超：+266 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：+309 張
- 融券增減：-187 張
最新相關新聞
佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速3.32%，20日09:17報102.0元，成交344張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲8.33%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.38%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.80%
$12,180
原投組報酬率
+12.36%
$11,236
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%