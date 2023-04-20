盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-3.32%報102.0元，成交344張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速3.32%，20日09:17報102.0元，成交344張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲8.33%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.38%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+257 張
  • 外資買賣超：+266 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張
  • 融資增減：+309 張
  • 融券增減：-187 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.80%

$12,180

原投組報酬率

+12.36%

$11,236

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    第一金小型精選基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞