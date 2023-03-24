盤中速報 - 佐登-KY(4190)股價大漲至93.6元，漲幅達7.09%

佐登-KY(4190-TW)24日12:03股價上漲6.2元，報93.6元，漲幅7.09%，成交1,376張。
佐登-KY(4190-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容美體產品。美容美體SPA課程。
近5日股價上漲1.51%，台灣加權指數上漲4.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-298 張
- 外資買賣超：-295 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-37 張
- 融券增減：+7 張
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