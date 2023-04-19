盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.46%報104.0元，成交614張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.46%，19日10:35報104.0元，成交614張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲1.94%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.12%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+108 張
  • 外資買賣超：+106 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-174 張
  • 融券增減：-379 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+24.19%

$12,419

原投組報酬率

+15.13%

$11,513

投組標的成分

  • 40%

    力智

    6719

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    南光

    1752

  • 10%

    生達

    1720

  • 10%

    永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞