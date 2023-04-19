盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.46%報104.0元，成交614張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.46%，19日10:35報104.0元，成交614張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲1.94%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.12%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+108 張
- 外資買賣超：+106 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-174 張
- 融券增減：-379 張
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+24.19%
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原投組報酬率
+15.13%
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投組標的成分
40%
6719
20%
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20%
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