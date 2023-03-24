盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.01%報91.0元，成交909張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.01%，24日11:46報91.0元，成交909張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲1.51%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.99%。台灣加權指數上漲4.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-298 張
- 外資買賣超：-295 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-37 張
- 融券增減：+7 張
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AI優化後報酬率
+37.78%
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原投組報酬率
+28.21%
$12,821
投組標的成分
40%
6143
20%
2402
20%
6160
10%
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10%