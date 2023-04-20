盤中速報 - 威強電(3022)急跌-2.18%報80.8元，成交745張

威強電(3022-TW)近5分K跌速2.18%，20日09:14報80.8元，成交745張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威強電(3022-TW)近5日股價下跌2.72%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.15%。台灣加權指數下跌1.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,470 張
  • 外資買賣超：-1,535 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+66 張
  • 融資增減：-82 張
  • 融券增減：+37 張

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