盤中速報 - 威強電(3022)急跌-2.18%報80.8元，成交745張

威強電(3022-TW)近5分K跌速2.18%，20日09:14報80.8元，成交745張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價下跌2.72%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.15%。台灣加權指數下跌1.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,470 張
- 外資買賣超：-1,535 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+66 張
- 融資增減：-82 張
- 融券增減：+37 張
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AI優化後報酬率
+24.25%
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原投組報酬率
+17.59%
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投組標的成分
40%
8222
20%
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20%
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