盤中速報 - 威強電(3022)急跌-2.51%報85.4元，成交1,828張

威強電(3022-TW)近5分K跌速2.51%，19日09:15報85.4元，成交1,828張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲3.11%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.09%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+651 張
- 外資買賣超：+499 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+153 張
- 融資增減：-216 張
- 融券增減：+24 張
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原投組報酬率
+5.88%
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投組標的成分
40%
6719
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